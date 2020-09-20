Dengesini kaybederek düşen paraşütçü hayatını kaybetti
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Dengesini kaybederek düşen paraşütçü hayatını kaybetti

Ankara'nın Ayaş ilçesinde akşam saatlerinde havalanan yamaç paraşütçüsü, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı düşerek hayatını kaybetti.

Dengesini kaybederek düşen paraşütçü hayatını kaybetti
20.09.2020 07:47 | Son Güncelleme: 20.09.2020 07:51

Ankara'nın Ayaş ilçesinde akşam saatlerinde havalanan yamaç paraşütçüsü, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı düşerek hayatını kaybetti.

Olay Ankara'nın Ayaş ilçesi Kumludoruk bölgesinde meydana geldi. Akşam 17.00 sıralarında havalanan yamaç paraşütçüsü Hüseyin A. henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri Hüseyin A.'yı hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen paraşütçü Hüseyin A. hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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