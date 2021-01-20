Bölgede dengeleri değiştirecek iddia: Esad, İsrail ile anlaşma masasına oturdu
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Bölgede dengeleri değiştirecek iddia: Esad, İsrail ile anlaşma masasına oturdu

20.01.2021 10:24 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:32
Bölgede dengeleri değiştirecek iddia: Esad, İsrail ile anlaşma masasına oturdu

İsrail'le 1973'ten beri çatışmalı süreç yaşayan Suriye rejiminin, Deyrizor bölgesine yönelik hava saldırılarında büyük kayıp vermesinin ardından bu ülkeyle masaya oturmak zorunda kaldığı iddia edildi.

Arap medyasında yer alan haberlerde; rejimin başkent Şam'da Rusya'nın arabuluculuğunda İsrail heyetiyle gizli bir görüşme yaptığı, görüşmede İran'ın Suriye'deki faaliyetleri masaya yatırıldığı, hava saldırılarının durdurulması karşılığında ülkedeki İran askeri güçlerinin çıkarılması talebinin gündeme geldiği öne sürüldü.

RUS HAVA ÜSSÜNDE BİR ARAYA GELDİLER

Al Arabiya TV'nin yanı sıra pek çok Arap basın yayın organına yansıyan iddiaya göre, Şam yönetimiyle İsrail arasında İran konulu "kapsamlı bir toplantı" gerçekleştirildi. Haberlere göre, İsrail ve Suriyeli yetkililer, Lazkiye'deki Rus Hmeymim Hava Üssü'nde geçen ay bir araya geldi. Rusya'nın arabuluculuğunda yapılan toplantının ana gündem maddesi, İran ve bağlı milis güçlerin Suriye'den çıkarılması oluşturdu.

TOPLANTIYA KATILANLARIN İSİMLERİNİ BİLE PAYLAŞTILAR

Bu toplantıya Suriye rejiminin Ulusal Güvenlik Büro Başkanı Tümgeneral Ali Memluk ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Bessam Hasan, İsrail tarafından ise eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot ve eski Mossad yetkilisi General Ari Ben-Menashe katıldığı öne sürülüyor. Lazkiye'deki toplantının Suriye'deki Rus Hava Kuvvetleri Komutanı Alexander Yuryevich Chaiko'nun gözetiminde gerçekleştirildiği belirtiliyor.

İSRAİL YARDIMDA BULUNACAK

İsrail tarafının rejim heyetine, İran ve milislerini ülkeden çıkarması karşılığında Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesinin kolaylaştırılması, İran'a olan borçlarının ödemesi için Şam'a mali yardım yapılması, batı yaptırımlarının kaldırılmasına destek verilmesini taahhüt ettiği iddia edildi.

Haber Yorumları (1)
MUŞLİ: zaten daha öncede israil ile sarmaş dolaştılar yakında yerleş, m yerleri açarsa şaşırmayın
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500
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