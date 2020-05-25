Denetlemede polise verdiği kimliğini bırakıp kaçtı, bahçede saklanırken yakalandı
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Denetlemede polise verdiği kimliğini bırakıp kaçtı, bahçede saklanırken yakalandı

DENİZLİ'de, sokağa çıkma yasağı sürerken 2 arkadaşı ile gezintiye çıktığı otomobilin polis tarafından durdurulup, verdiği kimliğinin kontrolü yapılacağı sırada araçtan inerek kaçan Harun Can G., saklandığı apartmanın bahçesinde yakalandı.

Denetlemede polise verdiği kimliğini bırakıp kaçtı, bahçede saklanırken yakalandı
25.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:50

DENİZLİ'de, sokağa çıkma yasağı sürerken 2 arkadaşı ile gezintiye çıktığı otomobilin polis tarafından durdurulup, verdiği kimliğinin kontrolü yapılacağı sırada araçtan inerek kaçan Harun Can G., saklandığı apartmanın bahçesinde yakalandı. Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirilirken, cezaevinden izinli çıktığı belirlenen Harun Can G. ile yanındaki 2 arkadaşı gözaltına alındı. Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 9 bin 450 lira para cezası kesildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, İstiklal Caddesi'nde denetim noktası oluşturan polis ekipleri, İbrahim Soner N.'nin kullandığı 20 BR 735 plakalı otomobili durdurdu. Polis ekipleri, durdurulan otomobildeki 3 kişinin kimlik kontrolünü yaptı. Otomobilde arka koltukta oturan ve kimliğini görevli polis memuruna veren Harun Can G. daha sonra, birden kapıyı açıp, yaya olarak kontrol noktasından kaçmaya başladı. Ara sokaklara doğru kaçan Harun Can G.'nin yakalanması için olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından saklandığı bir apartmanın bahçesinde yakalanıp, gözaltına alındı. Harun Can G.'nin cezaevinden izinli olarak çıktığı belirlendi.

Otomobilde yapılan aramada, 3 gram metamfetamin ve pompalı tüfek ele geçirildi. Otomobil sürücüsü İbrahim Soner N. ve Filiz C. de polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şüpheliler, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar da balkona çıkıp yaşanan olayı merakla izledi.

Harun Can G., Soner G. ve Filiz C.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 9 bin 450 lira para cezası kesildi. Gözaltına alınan 3 kişinin polisteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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