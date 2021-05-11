DENETİME ÇIKAN FAHRİ AV MÜFETTİŞİ AYI VE 3 YAVRUSUNU GÖRÜNTÜLEDİ
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DENETİME ÇIKAN FAHRİ AV MÜFETTİŞİ AYI VE 3 YAVRUSUNU GÖRÜNTÜLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUŞ'un Bulanık ilçesinde Bilican Dağı'nda av denetimine çıkan fahri av müfettişi Adem Şamiloğlu, 3 yavrusu ile gezen bir ayıyı görüntüledi.

MUŞ'un Bulanık ilçesinde Bilican Dağı'nda av denetimine çıkan fahri av müfettişi Adem Şamiloğlu, 3 yavrusu ile gezen bir ayıyı görüntüledi.

Avcılar ve Doğa Severler Derneği Başkanı ve fahri av müfettişi Adem Şamiloğlu, denetim yapmak üzere arkadaşıyla Bulanık ilçesindeki Bilican dağına çıktı. Bir süre dağda gezen Şamiloğlu, 3 yavrusu ile gezen bir anne ayıyı gördü. Ayı ve yavrularını cep telefonuyla görüntüleyen Şamiloğlu, oturduğu yerden kalkan arkadışını da korkutmaması için uyardı. Bir süre Şamiloğlu ve arkadaşlarına doğru yürüyen anne ayı ve yavruları daha sonra dağa doğru koşmaya başladı. Kış uykusundan uyanan ayı ve yavrularını görüntüleyen Adem Şamiloğlu, "Doğa ile iç içeyim. Bu aylarda nesli tükenmekte olan birçok hayvan ortaya çıkıyor. Bende yine denetime çıkmıştım. Bilican dağlarında gezinirken kış uykusundan uyanan ayı ve 3 yavrusunu gördüm. Tabii önce şaşırdım ve heyecanla telefonuma sarıldım onları kaydettim. Genellikle doğaya kuşlar için yem bırakıyoruz ama yabani hayvanlar için de alternatif birşeyler bırakamıyoruz. Genellikle kış uykusundan uyanan hayvanlar yavrularını doyurmak içinde olsa şehre kadar inebiliyorlar. Her canlı da kendi nasibinin peşine düşüyor. Ayılara denk geldiğim için ne kadar endişelensem de mutlu oldum" diye konuştu.

DENETİME ÇIKAN FAHRİ AV MÜFETTİŞİ AYI VE 3 YAVRUSUNU GÖRÜNTÜLEDİ
DENETİME ÇIKAN FAHRİ AV MÜFETTİŞİ AYI VE 3 YAVRUSUNU GÖRÜNTÜLEDİ
DENETİME ÇIKAN FAHRİ AV MÜFETTİŞİ AYI VE 3 YAVRUSUNU GÖRÜNTÜLEDİ
DENETİME ÇIKAN FAHRİ AV MÜFETTİŞİ AYI VE 3 YAVRUSUNU GÖRÜNTÜLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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