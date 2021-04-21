Denetimde eksiklik görülen 2 fırına uyarı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denetimde eksiklik görülen 2 fırına uyarı

Denetimde eksiklik görülen 2 fırına uyarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentteki 24 ekmek fırınında denetim yaptı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentteki 24 ekmek fırınında denetim yaptı.

Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı iş yeri denetim ekipleri Ramazan ayında halk sağlığını gözeterek pide ve ekmek üreten fırınlarda denetim yaptı.

Kent genelindeki 24 ekmek fırınında yapılan denetimlerde hijyen, ekmek ve pide gramajları ile üretim yerleri, çalışanlarla birlikte kontrol edildi. Ekipler, eksiklik gördüğü 2 fırına uyarıda bulundu.

Zabıta Müdürü Halit Aydın, ekiplerin ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın pandemi koşulları nedeniyle yığılmaları önlemek için yayınladığı 'iftardan 1 saat önce üretimin durdurulması ve sadece satış yapılması' genelgesine uyulup uyulmadığını günlük olarak kontrol ettiğini belirtti. - ZONGULDAK

Denetimde eksiklik görülen 2 fırına uyarı
Denetimde eksiklik görülen 2 fırına uyarı
Denetimde eksiklik görülen 2 fırına uyarı
Denetimde eksiklik görülen 2 fırına uyarı
Denetimde eksiklik görülen 2 fırına uyarı
Denetimde eksiklik görülen 2 fırına uyarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ereğli Belediyesi çalışanları 4 bin 800 TL promosyon alacak
Ereğli Belediyesi çalışanları 4 bin 800 TL promosyon alacak
ÇORAP SATAN SEYYAR SATICININ CİPİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
ÇORAP SATAN SEYYAR SATICININ CİPİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı
Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Burcu Biricik Toprak Sergen Mustafa Üstündağ
Spor Hakan Kutlu Gökhan Gönül Hakan Arslan Bülent Uygun Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Denetimde eksiklik görülen 2 fırına uyarı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 17:53:16. #1.15#

title