Demre'de başı gövdesinden ayrılmış insan iskeleti bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Demre'de başı gövdesinden ayrılmış insan iskeleti bulundu

11.10.2020 10:58 | Son Güncelleme: 11.10.2020 11:38

Antalya'nın Demre ilçesinde kayalık alanda insan iskeleti bulundu. Başı gövdenin biraz uzağında olduğu belirlenen iskeletin üzerindeki kıyafetlerin çürüdüğü tespit edildi.

Demre İlçe Jandarma Komutanlığı'na yapılan bir ihbarda, D-400 karayolu Demre- Finike bölümünün Beymelek Dalyanı üzerindeki kayalık alanda insan iskeleti olduğu, bunun biraz uzağında ise birkaç kemik ve kafatası bulunduğu bildirildi. İhbar sonrası bölgeye giden jandarma ekipleri iskeletin bulunduğu alanı kontrol altına alarak, olay yeri inceleme ekiplerini çağırdı. Olay yeri inceleme ekipleri de iskeleti alarak, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

DNA TESTİ YAPILACAK

İskeletin, bir erkeğe ait olduğu ve en az bir yıl önce öldüğü değerlendirilirken, kafanın ana iskeletin biraz uzağında olduğu belirlendi. İskeletin üzerinde pantolon, gömlek ve kazak olduğu, renklerinin solduğu ve çürüdüğü tespit edildi. İlk tahminlerde öldürülerek buraya atılmış veya kayalıklardan düşmüş bir kişiye ait olabileceği değerlendirilen iskeletin 2,5 yıl önce Kumluca ilçesinde kaybolan 3 çocuk babası alzheimer hastası Avni Gür'e ait olabileceği değerlendiriliyor. Sadece kemikler kaldığı için iskeletin kime ait olduğu yapılacak DNA testinden sonra belli olacak.

Demre'de başı gövdesinden ayrılmış insan iskeleti bulundu
Demre'de başı gövdesinden ayrılmış insan iskeleti bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Vladimir Putin Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Özer Ezgi Mola Seda Sayan Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Eddie Newton Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Daha Fazla Ekim İzmir Hatay Belen
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Demre'de başı gövdesinden ayrılmış insan iskeleti bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 11:38:55. #1.15#
title