Demre'de bin 263 dönüm arazi modern yöntemlerle sulanacak
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Demre'de bin 263 dönüm arazi modern yöntemlerle sulanacak

16.12.2020 13:48 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:53
Demre'de bin 263 dönüm arazi modern yöntemlerle sulanacak

Antalya'nın Demre ilçesi kent tarihinin en büyük tarımsal sulama projelerinden birisine kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Antalya'nın Demre ilçesi kent tarihinin en büyük tarımsal sulama projelerinden birisine kavuşmanın sevincini yaşıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Demre'de inşa edilen kapalı devre tarımsal sulama projesi tamamlandı. Yaklaşık 14 milyon TL'ye mal olan proje ile 1263 dönüm arazinin modern yöntemlerle sulanması sağlanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi üretimi artıracak çalışmalarla tarımı ve çiftçiyi desteklemeyi sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Demre'de tarım faaliyetine önemli bir katkı sunacak ve 500'den fazla çiftçi ailesinin yüzünü güldürecek Demre Kapalı Devre Tarımsal Sulama Projesi'ni tamamladı. ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, Genel Müdür Yardımcısı Ümit Daban, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya ile birlikte projenin yer aldığı sahayı ve altyapıyı yerinde inceledi.

Kabul aşamasındaki kapalı devre sulama projesinin zorlu şartlarda özverili bir çalışma ile tamamlandığını aktaran ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, bölge tarımına çok değerli bir katkı sunulduğunu ve Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ailesinin vatandaşa verilen bu hizmetteki imzasının gurur verici olduğunu belirtti.

Su kaybı önlenecek

En az 500 çiftçi ailesinin faydalanacağı sulama sistemi ile 1263 dönüm arazinin modern yöntemlerle sulanması sağlanacak. Eski açık kanallarla yapılan sulama faaliyetine son verecek olan sistem sayesinde büyük miktarlarda su kaybı da önlenecek.

35 km boru hattı döşendi

Yaklaşık 14 Milyon TL'ye mal olan proje kapsamında 35 km boru hattı döşendi ve 3 farklı noktada terfi istasyonu yapıldı. Zorlu arazi koşullarında, 80 dereceyi geçen eğimli yamaç boyunca döşenen hattan iletilen su, terfiler aracılığıyla 20 metre kotundan 680 metreye çıkarılıyor. Tepe noktasındaki havuzda toplanan su buradan cazibe ile akıtılarak araziyi sulayacak. - ANTALYA

Demre'de bin 263 dönüm arazi modern yöntemlerle sulanacak
Demre'de bin 263 dönüm arazi modern yöntemlerle sulanacak
Demre'de bin 263 dönüm arazi modern yöntemlerle sulanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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