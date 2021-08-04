Demon Slayer: Mugen Train Filmi
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Demon Slayer: Mugen Train Filmi

Demon Slayer: Mugen Train Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Demon Slayer: Mugen Train filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Demon Slayer: Mugen Train filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen, ailesi acımasızca öldürülen Tanjiro Kamado'nun hikayesini anlatıyor.Tanjiro Kamado, ailesi acımasızca öldürüp, kız kardeşinin bir çeşit iblise dönüştürülmesinden sonra, iblis avcılığına başlar. Tanjiro ve arkadaşları, umutsuzluğa çıkan yolda Mugen Treni'nin peşine düşer.

Yönetmen: Haruo Sotozaki

Senaryo: Koyoharu Gotouge

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen

Yapımcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Japonya

Orijinal Dili: Japonca

Filmin Süresi: 117 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 20.08.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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