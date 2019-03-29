Demokratlar ve Cumhuriyetçiler'den Ortak S-400 Tasarısı: 'Bir Tane Bile F-35 Savaş Uçağı Türkiye'ye...

ABD'de Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti üyeleri, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatını, S-400 füzelerinin teslimatının gerçekleşmemesi şartına bağlayan bir tasarıyı Senato'ya sundu.

"NATO Hava Sahasını Koruma Yasası 2019" başlıklı tasarıda "Rusya'nın, bir NATO ülkesi olan Türkiye üzerinden ABD savaş uçağı teknolojisine erişim sağlaması olasılığı, ciddi bir ulusal ve küresel risktir" ifadesi yer alıyor.

Cumhuriyetçi Parti'den Senatör James Lankford, tasarı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Rusya ile savunma sanayi konusunda yakın işbirliği yapmasının endişe verici" olduğunu söyledi.

Lankford, Demokrat Partili senatörlerin tasarıya verdiği desteğe de teşekkür ederek, "Bu ortak tasarı, Türkiye hükümetine, teknoloji harikası Amerikan askeri sistemleri ile Rus askeri teknolojisine aynı anda sahip olamayacağı konusunda net bir mesaj veriyor." dedi.

https://twitter.com/SenatorLankford/status/1111329320318971904

Demokrat Partili Senatör Jeanne Shaheen ise yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 elde etme konusundaki hayret verici ısrarından vazgeçmediği sürece bir tane bile F-35 savaş uçağı Türkiye'ye teslim edilmemeli" ifadesini kullandı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Şubat ayında yaptığı açıklamalarda S-400'lerin kurulumla beraber Ekim ayında hazır olacak hale geleceğini söylemişti

Sonbaharda teslimat bekleniyor

Türkiye, dünyanın önde gelen silah üreticisi Lockheed Martin tarafından geliştirilen Müşterek Taarruz Programı kapsamındaki beşinci nesil savaş uçağı F-35 Lightning II projesine 2002 yılında dahil oldu.

Türkiye, F-35 savaş uçaklarının bazı parçalarını tedarik etmesinin yanı sıra filosuna eklemek için 116 adet uçak sipariş etti.

İlk uçakların Türkiye'ye teslimatı için ise sonbahar ayları telafuz ediliyordu.

Bu uçaklar için yapılacak toplam ödemenin 25 milyar dolar olduğu belirtiliyor.



S-400 iptaline karşı Patriot füzeleri teklif edilmişti.

Eylül 2017'de iki ülke arasında imzalanan anlaşmaya göre Türkiye, Rusya'dan 2,5 milyar dolar karşılığında toplam dört bataryadan oluşan iki adet S-400 sistemi satın alacak.

Bazı NATO yetkilileri, S-400'lerin radarlarının Rusya'nın F-35'ler üzerinde casusluk yapmasına neden olabileceği ve radara yakalanmama özelliklerini tehlikeye atabileceğini savunuyor.

ABD, geçen yıl Rusya ile yapılan anlaşmayı iptal etmesi halinde Türkiye'ye 3,5 milyar dolara 140 Patriot füzesi satmayı teklif etmişti.