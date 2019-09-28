Demokratlar Ukrayna skandalında Trump üzerindeki baskıyı artırıyor

28.09.2019 17:13

ABD Temsilciler Meclisi, Bakan Pompeo'dan, Başkan Trump'ın azline neden olabilecek soruşturma kapsamında Ukrayna'yla ilgili tüm belgeleri teslim etmesini istedi. Bu arada Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi istifa etti.ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski ile yaptığı görüşmede görevini kötüye kullandığı iddiaları sonrası Demokratların çoğunlukta bulunduğu Temsilciler Meclisi'nde başlatılan ön soruşturma sürerken, Demokratlar Trump üzerindeki baskıyı artırıyor. Trump'ın azledilmesine neden olabilecek soruşturma kapsamında, Temsilciler Meclisi'nin ilgili komisyonları, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Ukrayna görüşmelerine ilişkin belgeleri bir hafta içerisinde sunmasını talep etti.



Temsilciler Meclisi'ne bağlı Dış İlişkiler Komitesi tarafından gönderilen celbin hukuken bağlayıcı niteliği bulunuyor. Pompeo'ya iletilen resmi yazıda belgelerin bir hafta içerisinde sunulmamasının "adaleti engelleme suçu" oluşturucağı belirtiliyor.



Ukrayna Özel Temsilcisi istifa etti



Temsilciler Meclisi, ayrıca beş Dışişleri Bakanlığı görevlisini ifade vermek üzere çağırdı. İfade vermeye çağrılanlar arasında Trump ve Selenski arasındaki görüşmeye ilişkin iddialar sonrası istifa eden ABD Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker de bulunuyor.



Cuma günü görevi bıraktığını açıklayan Kurt Volker'in, Trump'ın şahsi davaları ile ilgilenen avukatı Rudy Giuliani ile Ukraynalı yetkilileri bir araya getirdiği iddia ediliyor. Giuliani, Volker ile düzenli olarak görüştüğünü doğruladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Volker'in istifasına ilişkin açıklama yapmazken, sadece Guiliani'nin Volker'in yardımıyla Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştüğünü belirtti.



Kimliği gizli tutulan bir istihbarat yetkilisinin İstihbarat Komitesi'ne yaptığı şikayet sonrası tartışma yaratan telefon görüşmelerinde, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanından 2020 başkanlık seçimlerindeki muhtemel rakibi Joe Biden'ı ve oğlunu soruşturmasını istediği belirtiliyor.



Şikayet sonrası Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi, Trump'ın görevi suistimal ettiği gerekçesiyle azledilmesi için soruşturma başlattıklarını açıklamıştı.



AFP/MY,JD



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