Demokratik Kongo'da yerleşim merkezine yolcu uçağı düştü: 24 ölü
Haberler » Dünya » Demokratik Kongo'da yerleşim merkezine yolcu uçağı düştü: 24 ölü - Haber

Demokratik Kongo'da yerleşim merkezine yolcu uçağı düştü: 24 ölü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma kentinde özel yolcu uçağı yerleşim bölgesinde evin üzerine düştü. Kaza sonucu 24 kişi hayatını kaybederken, enkaz altından biri çocuk 2 kişi kurtarıldı.

24.11.2019 18:05 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:07
Demokratik Kongo'da yerleşim merkezine yolcu uçağı düştü: 24 ölü

'nin doğusundaki Kuzey Kivu bölgesindeki kentinde Dornier-228 tipi küçük uçak bir yerleşim bölgesinde evin üzerine düştü.

YOLCU VE MÜRETTEBATTAN KURTULAN OLMADI

Busy Bee adlı firmaya ait Goma-Beni seferini yapan yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü belirtildi. Firma tarafından yapılan açıklamada, uçaktaki 16 yolcu ve 2 mürettebattan kurtulan olmadığı ifade edildi.

1'İ ÇOCUK 2 KİŞİ KURTARILDI

Kaza sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği, ölenler arasında uçağın düştüğü mahalle sakinlerinin de bulunduğu kaydedildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, enkaz altından biri çocuk 2 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et