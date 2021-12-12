Demokrat Parti Polatlı İlçe Başkanı Kubat, güven tazeledi

Demokrat Parti (DP) Polatlı İlçe Başkanı Erkut Kubat, göreve yeniden seçildi.

Polatlı Belediyesi 13 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, DP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, DP Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı'nın da aralarında olduğu partililer katıldı.

Tek liste halinde gidilen seçimde Kubat, göreve yeniden seçildi.

Kubat, kendisine güvenen ve destek veren genel merkez ve tüm partililere teşekkür etti.