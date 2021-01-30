Demokrat Parti, Millet İttifakı'ndan ayrılacak mı? Partinin Genel Başkanı Uysal, canlı yayında yanıt verdi

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal son dönemde sıkça konuşulan Millet İttifakı'ndan ayrılacakları iddiasına yanıt verdi. Uysal, "Türkiye'de ne değişti de biz konum değiştirelim. Bizim ne başka bir arayışımız var, ne kalbimiz bedenimiz ayrı yerlerde. Kendimizi muhalefetin buluştuğu zeminde görüyoruz" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, HaberTürk'te gazeteciler Gürkan Hacır ve Nagehan Alçı'nın sorularını yanıtladı.

HaberTürk'te yayınlanan "Gerçek Fikri Ne?" programına katılan Gültekin Uysal, son günlerde sıklıkla gündeme gelen Millet İttifakı'ndan ayrılacakları iddiasına canlı yayında yanıt verdi.

"KENDİMİZİ MUHALEFETİN BULUŞTUĞU ZEMİNDE GÖRÜYORUZ"

Uysal, ittifaklarla ilgili "Türkiye'de ne değişti de biz konum değiştirelim. Bizim ne başka bir arayışımız var, ne kalbimiz bedenimiz ayrı yerlerde. Kendimizi muhalefetin buluştuğu zeminde görüyoruz. Gündem, siyah ve beyaz arasında sıkışmış durumda. Kendimize yer arıyor durumda değiliz. Bir tarafta keyfi bir yönetim isteyen ve devamını dileyen, bir tarafta hukuk devleti arayan kesim var. Ayrım burada. Biz de kategorik olarak hukuk devletini arayan kesimin içindeyiz."