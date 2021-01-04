Demokrat Parti, Millet İttifakı'ndan ayrılacaklarına dair iddiaları yalanladı

Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği ve yerel seçimlerde Millet İttifakı'nda yer alan Demokrat Parti'nin 2023'te yapılacak seçimlerde yola tek başına çıkacağı iddia edilmişti. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Demokrat Parti'nin bir yere 'gittiği/geldiği' yok! Durduğumuz yerde duruyoruz" diyerek iddiaları yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği ve yerel seçimlerde Millet İttifakı bloku içinde yer alan Demokrat Parti'nin (DP), 2023'te yapılacak seçimlerde yeni yol haritasını "tek başına seçimlere girmek" olarak belirlediği iddia edilmişti.

"BİR YERE GİTTİĞİMİZ YOK"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile iddiaları yalanladı. Uysal, "Demokrat Parti'nin bir yere 'gittiği/geldiği' yok! Durduğumuz yerde duruyoruz... Sadece yarın PKK'ya karşı mücadele eden, evlatlarını isteyen Diyarbakır Annelerine destek vermek için Diyarbakır'a gidip geleceğiz" dedi.