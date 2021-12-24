Demirtaş, cezaevinden henüz adayını belirlemeyen muhalefete seslendi: Buradan bile seçim kazanırım - Haberler
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Demirtaş, cezaevinden henüz adayını belirlemeyen muhalefete seslendi: Buradan bile seçim kazanırım

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir çıkışa imza attı. Paylaşımında muhalefete birlik beraberlik çağrısı yapan Demirtaş, "Ben muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım" dedi.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde beş yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

Açıklamasında "Ben muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım" diyen Demirtaş, "Dışarıda ise birileri halen bu üçkağıtçı, dolandırıcı iktidarın halkı kandırıp seçim kazanabileceğine inanıyor.

Demirtaş'tan çok konuşulacak çıkış: Muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım

Halka güvenin, yüzünüzü yoksullara dönün. Yan yana durmaktan korkmayın ve miting meydanlarını doldurun. Merak etmeyin, biz varız. Birlikte kazanacağız, mutlaka kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'tan çok konuşulacak çıkış: Muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım

Öte yandan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP kapatma davasında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da aralarında 700'e yakın siyasetçi hakkında siyaset yasağı getirilmesini istemişti. Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş da hakkında siyasi yasak istenmesine ilişkin Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığı'na dilekçe verdi.

Mahkemenin kendisine siyasi yasak getirmesi halinde kararın son cümlesi olarak "Siyasi yasak getiriyoruz ama bir işe yarayacağından da emin değiliz" değiliz yazılmasını talep eden Demirtaş, dilekçesini "Kararınızın Türkiye toplumu ve ortak geleceğimiz açısından katkı sağlayıcı nitelikte, tarih önünde ve halkın huzurunda gururla savunacağınız şekilde olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum" diyerek tamamladı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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Yorumlar (4)
adem :Sn.SELO DEMİRTAŞ MUĞLA CEZAEVİNİ KAZANADINIZ GÜLE GÜLE YATIN VE KEYFİNİZE BAKIN :d :d :d :d Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
Zulkarneyn :Allah yolunda öldürülenlere sakın “ölüler” demeyin. Çünkü onlar diridir, fakat siz farkında değilsiniz. Onlarca şehidin vebali sırtında olan firavuna ve ortaklarina, Rabbim müsade etmez! Cunku sizin gayeniz, ateşe tapan zerdust bir kurd devleti kurmak! Cevap Yaz 7 4 Yayından Kaldır
Ender Tiryaki:Seçimi kazanıp kazanamayacıgını bilmem ama şundan eminim CHP'ye ve İyi partiye oy verenler için adayın kim olduğu farketmez gözleri kapalı o adaya oy verirler, o partililerin tek kriteri Recep Tayyip Erdoğan gitsinde kim gelirse gelsin, ister Demirtaş olsun ister Paşınyan Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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