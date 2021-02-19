Demirtaş'ın terör örgütü PKK'yı kınamasına HDP'den ilk yorum: Biz de aynı düşüncedeyiz

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HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Gara şehitleriyle ilgili kınama paylaşımı hakkında değerlendirmelerde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Attığı tweette bir yanlışlık yok, biz de aynı düşüncedeyiz" dedi.

Edirne Cezaevi'nde Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyona ilişkin avukatları aracılığıyla Twitter hesabında paylaşımda bulunmuştu.

DEMİRTAŞ, TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YI KINADI

Paylaşımında "PKK'nın elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum" diyen Demirtaş, "Ailelerin acısını yürekten paylaşıyor, kendilerine baş sağlığı diliyorum. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm" ifadelerini kullanmıştı.

HDP'DEN İLK YORUM: AYNI DÜŞÜNCEDEYİZ

Demirtaş'ın terör örgütü PKK'yı kınadığı bu çıkışına HDP'den ilk yorum geldi. Deutsche Welle'de Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtlayan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Demirtaş'ın paylaşımıyla ilgili "Kendisinin attığı tweetleri bizler zaten öncesinde biliyoruz. Attığı tweette bir yanlışlık yok, biz de aynı düşüncedeyiz. HDP, bu katliamı kim yapmış olursa olsun çok açık bir yüreklilikle kınıyor. Ben de dahil olmak üzere, amasız fakatsız kınıyoruz" dedi.