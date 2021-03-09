Demirtaş'ın annesi için çirkin sözler söyleyen şahıs sosyal medyayı ayağa kaldırdı
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Demirtaş'ın annesi için çirkin sözler söyleyen şahıs sosyal medyayı ayağa kaldırdı

09.03.2021 10:00 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:04
Demirtaş'ın annesi için çirkin sözler söyleyen şahıs sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Sosyal medyadan paylaştığı video ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesi hakkında çirkin söylemlerde bulunan Serdar Saraç sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Kullanıcılar 'Serdar Saraç Tutuklansın' başlığı altında binlerce paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşan Serdar Saraç, çektiği videoda eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesi hakkında ağza alınmayacak cümleler kurdu.

VİDEO İNFİAL YARATTI

Selahattin Demirtaş'ın bir günlük içeriden çıkarılmasını isteyen Saraç, daha sonra söyledikleriyle infial yarattı. Konu sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar Saraç'la ilgili binlerce paylaşım yaptı ve olaya tepki gösterdi.

Demirtaş'ın annesi için çirkin sözler söyleyen şahıs sosyal medyayı ayağa kaldırdı

ŞAHSIN TUTUKLANMASI İSTENDİ

Twitter'da açılan 'Serdar Saraç Tutuklansın' başlığı altında yapılan paylaşımlarda Saraç'ın tutuklanması istendi.

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