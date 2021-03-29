Demirsu'dan iş yerlerine ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Demirsu'dan iş yerlerine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Demirsu'dan iş yerlerine ziyaret

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu Çaycuma'da faaliyet gösteren işyerlerini ziyaret etti.

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu Çaycuma'da faaliyet gösteren işyerlerini ziyaret etti.

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu, beraberinde İl Müdür Yardımcısı Hakkı Alkan ve Şube Müdürü Özgür Tanrıverdi ile Çaycuma'da faaliyet gösteren işyerlerini ziyaret etti.

Ziyaret edilen işyerleri içerisinde yer alan ve yeni faaliyete geçen tekstil fabrikasında 7 kişilik kadın İşbaşı Eğitim Programı sözleşmesi imzalandı. Demirsu ve beraberindekiler Çaycuma Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren sandalye şirketi ziyaret edilerek teşvik ve destekler hakkında bilgilendirme yapıldı. Aynı gün Karapınar Belediye Başkanlığı ziyaret edilerek Çaycuma Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan kadınlara yönelik "Çeyiz Hazırlama Kursu" ziyaret edildi. - ZONGULDAK

Demirsu'dan iş yerlerine ziyaret
Demirsu'dan iş yerlerine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Erkan Kandemir Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Aleyna Tilki Birkan Sokullu Cemal Can Canseven Farah Zeynep Abdullah
Spor Burak Yılmaz Mesut Bakkal Nihat Özdemir Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Demirsu'dan iş yerlerine ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 17:00:42. #1.14#
title