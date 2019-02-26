Demirözü Kaymakamı Coşkun'un Köy Ziyaretleri

Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

İlçeye bağlı Beşpınar köyünü ziyaret eden Coşkun'u, köy muhtarı Alim Tükenmez ile vatandaşlar karşıladı.

Köy Konağı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Coşkun, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimlerin huzur ortamında yapılabilmesi için alınan ve alınacak önlemlere ilişkin bilgi verdi.

Coşkun, köy muhtarı ile muhtar adaylarına da seçimlerin gerginliğe meydan vermeden tamamlanması için uyarılarda bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli de hayvancılıkla ilgili bilgilendirme yaptı.

Kaymakam Coşkun'a ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Dağ, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nevzat Kılıç, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Adem Aktürk eşlik etti.

Kaynak: AA