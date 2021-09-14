Demirköylü kursiyerlerin eserleri Pendik'te sergilendi - Haberler
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Demirköylü kursiyerlerin eserleri Pendik'te sergilendi

AA / İbrahim Öztosun - Haberler | Güncel
Demirköylü kursiyerlerin eserleri Pendik'te sergilendi

Bilecik Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi'nin Demirköy'deki el sanatları kursunda yapılan eserler, İstanbul Pendik Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi'nde sergilendi.

Bilecik Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi'nin Demirköy'deki el sanatları kursunda yapılan eserler, İstanbul Pendik Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi'nde sergilendi.

Sergi, kağıt rölyef ve filografi dalında yapılan eserlerden oluşuyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılında yapılan el sanatları kursunun usta öğreticiliğini Zeynep Karasu yaptı.

Düzenlenen sergi ile ilgili açıklama yapan merkez müdürü Sedat Büyük, Demirköylü kursiyerlerin yaptığı eserleri Pendik ve civarında oturan Bileciklilerle buluşturmak için bu sergiyi düzenlediklerini söyledi.

Kursiyerlerin el sanatları kursuna çok ilgi gösterdiklerini belirten Büyük şunları kaydetti:

"Kendilerinin gizli kalmış sanatsal özelliklerini ortaya çıkarmak, daha çok sosyal ortamlarda bulunmak, farklı ürünler yaparak özgüvenlerini arttırmak için merkezimizin açtığı kurslara isteyerek katılıyorlar. Kursumuza katılan 83 yaşındaki Mihriye Şenol, yaptığı eserleri torunlarına hediye ediyor. Toplam 24 kursiyerin katıldığı serginin eser sayısı 106 adettir."

Sergi, 19 Eylül 2021 tarihine kadar açık kalacak.

Açılışta Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öğütçü, Bilecik Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Süer, İstanbul Bilecikliler Derneği Başkanı Faruk Şahin, Pendik Belediyesi Kültür Müdürü Mustafa Kemal Çalıkçı, Pendikli sivil toplum kuruluşları yöneticileri yer aldı.

Açılışa Pendik Halk Eğitim Merkezi Erzurum yöresi halk oyunları ekibinin gösterilerinin ardından plaket töreni düzenlendi.

Serginin gelen talep üzerine Kartal Belediyesi'nin fuaye salonunda da açılacağı öğrenildi.

Demirköylü kursiyerlerin eserleri Pendik'te sergilendi

Demirköylü kursiyerlerin eserleri Pendik'te sergilendi

AA / İbrahim Öztosun - Son Dakika Haberleri
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