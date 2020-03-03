Demirköy'de köy çocukları kültür gezisine katıldı
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Demirköy'de köy çocukları kültür gezisine katıldı

Demirköy'de köy çocuklarına yönelik kültür gezisi düzenlendi.

03.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:53
Demirköy'de köy çocukları kültür gezisine katıldı

'de köy çocuklarına yönelik kültür gezisi düzenlendi.

Köyü Muhtarı Dursun Saykın ile Orman Kooperatif Başkanı Şeref Saykur tarafından düzenlenen gezide, çocuklar ilçesindeki tarihi alanları gezerek sinemaya gitti.

Muhtar Saykın, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.

Bazı köy çocuklarının imkanları nedeniyle başka yerler görme fırsatı bulamadığını ifade eden Saykın, bu tür faaliyetler ile çocukların gezme ve tanıma fırsat verdiklerini belirtti.

Bazı çocukların ise ilk kez sinemayla buluştuğunu aktaran Saykın, bu tür sosyal ve kültürel faaliyetleri önemsediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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