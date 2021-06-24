Demirci'ye 4 müjde birden

Son yıllarda özellikle endemik tarım ürünleriyle adını duyuran Manisa Demirci 4 baraja birden kavuşuyor. İlçedeki projeleri inceleyen DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, üreticinin yüzünü güldürecek haberi verdi. "Durhasan, Kuzuköy, Sayık ve Güveli Barajları bu yıl bitecek"dedi.

Elverişli iklimine rağmen modern sulama yapılamadığı için uzun yıllar tarımda kabuğunu kıramayan Manisa Demirci son dönemde atağa geçti. "Hünnap" gibi endemik ürünlerle adını sık sık Türkiye gündemine getiren Demirci'ye,DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar'dan 4 müjde birden geldi.

İnşaatları devam eden Kuzuköy, Güveli ve Sayık Barajlarının şantiyelerini ziyaret edip projelerin son durumunu denetleyen DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar 2021 yılı sonuna kadar Sayık, Kuzuköy, Durhasan ve Güvenli Barajlarının inşaatlarının tamamlanacağını açıkladı.

DSİ 2 Bölge Müdürü Çınar, Sayık, Güveli ve Kuzuköy Barajlarının gövde dolgu çalışmalarının son aşamada olduğunu belirtti. Durhasan Barajı'nda yapılacak dolusavak ve sağ sahil heyelan iyileştirmelerinin hızla tamamlanacağını söyledi. Çınar, Kuzuköy Barajı ile 1500, Sayık Barajı ile 960, Güveli Barajı ile 1000 ve Durhasan Barajı ile de 1870 dekar araziye can suyu sağlanacağını belirtti. Çınar, 4 barajın bölge ve ülke ekonomisine yılda 12,7 milyon lira ek gelir sağlayacağını vurguladı.

Demirci için DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'nün toplam 13 baraj ve gölet projesi hazırladığının altını çizen DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar daha önce Ayvalanı ve Kılavuzlar Barajlarını bölge üreticisinin hizmetine sunduklarını hatırlattı. Tamamlanacak 4 proje ile birlikte Demirci'de inşası tamamlanan baraj sayısının 6 ya yükseleceğini belirtti.

16 milyon 765 bin m3 su depolacak

Manisa Demirci için planlanan 13 baraj ve göletin toplam 16 bin 765 bin m3 su depolayacağını kaydeden Birol Çınar toplam 24 bin 980 dekar verimli tarım arazisinin de modern sulamaya açılacağını ifade etti

Kaynak: Bültenler