Demirci'deki halı işleme tesisi istihdama katkı sağlıyor

22.08.2019 11:04

Manisa'nın Demirci ilçesinde girişimci Mustafa Tosun'un 3 yıl önce kurduğu halı işleme atölyesi istihdamını 15'den 300 kişiye çıkardı.

Demirci İsmail Özdağlar Sanayi sitesinde halı işleme, temizleme, ütüleme ve kenar yapım atölyesinde el dokuma ve makine halıları, temizliği, ütüsü ve kenar işlemeleri yapıldıktan sonra paketlenerek satışa sunuluyor.

Talebin hızla artmasıyla kapasitesini artıran tesis, ilçenin en çok istihdam sağlayan yatırımları arasında yer alıyor.

Tesisin kurucusu Mustafa Tosun, 42 yıldır halıcılık yaptığını, halı tamiri üzerine 3 yıl önce bir işletme kurmaya karar verdiğini belirterek, "Makine ve el halılarının ipek ve kenar dikimleri, traşlaması ve temizliğini yapıyoruz. Tüm departmanlarında kadınların görev aldığı tesiste da kadınlar çalışıyor. Demirci bir halı şehri. Buradaki kadınlar doğuştan dokumanın içinde yer alıyorlar. 15 kişi ile kurduğum işletmemde bugün 130 kişi çalışmakta." dedi.

Ortalama 6 metrekare büyüklüğünde bir halının işleminin 1 gün sürdüğünü söyleyen Tosun, yapılan işlemle makine halılarına el dokuma halı özelliği kazandırdıklarını kaydetti.

Çalışan sayısını 250'ye çıkarmayı hedeflediklerini bildiren Tosun, ihracat için de numuneler gönderdiklerini, yakın dönemde dış piyasaya açılmayı planladıklarını aktardı.

Çalışanlardan Feride Yalçın ise 2 yıldır çalıştığı tesisin ilçe kadınlarına iyi bir iş kaynağı yarattığını belirtti.

Kaynak: AA