Demirci'de, hayırsever tarafından yaptırılan 112 Acil Sağlık İstasyonu hizmete girdi
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Demirci'de, hayırsever tarafından yaptırılan 112 Acil Sağlık İstasyonu hizmete girdi

Demirci'de, hayırsever tarafından yaptırılan 112 Acil Sağlık İstasyonu hizmete girdi
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Sağlık

Manisa'nın Demirci ilçesinde hayırsever Hasan Akdemir tarafından yaptırılan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde hayırsever Hasan Akdemir tarafından yaptırılan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Akıncılar Mahallesi'ndeki istasyonun açılışında yaptığı konuşmada, hayırsever Akdemir'e teşekkür etti.

Güzel bir eserin ortaya çıktığını aktaran Kaya, "Eserler her daim kalıcıdır. Hasan Akdemir amcamızın ismini anmaya ve her yerde anlatmaya devam edeceğiz. Sayın Belediye Başkanımız çevre düzenlemesini yaptı, diğer kurumlarımızda destek verdi. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Selami Selçuk, hayırsever Hasan Akdemir'in örnek bir kişi olduğunu kaydederek, "Memleketine hizmet etmek maksadı ile hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. İlçemize güzel bir eser kazandırdı." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Latif Çakmak da Hasan Akdemir'e teşekkür ederek binanın hayırlı olması dileğinde bulundu.

Kaymakam Adem Kaya, Akdemir'e teşekkür belgesi ve plaket takdim etti.

Konuşmaların ardından istasyonun açılış kurdelesi, protokol üyeleri tarafından kesildi.

Demirci'de, hayırsever tarafından yaptırılan 112 Acil Sağlık İstasyonu hizmete girdi
Demirci'de, hayırsever tarafından yaptırılan 112 Acil Sağlık İstasyonu hizmete girdi
Demirci'de, hayırsever tarafından yaptırılan 112 Acil Sağlık İstasyonu hizmete girdi
Demirci'de, hayırsever tarafından yaptırılan 112 Acil Sağlık İstasyonu hizmete girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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