Demirci'de 5. Amatör Ses Yarışması düzenlendi

DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye tarafından geleneksel hale getirilen Türk Halk Müziği 5. Amatör Ses Yarışmasında türküler seslendirildi.

İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleşen yarışmaya 7 yarışmacı katıldı.

Yerel bir televizyon kanalından da canlı yayınlanan yarışmada müzik öğretmenleri Nuray Argun Sevgili, Yaşar Argun, Dr. Seçil Soytok Nalçacı ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Çetinkaya, jüri heyetinde yer aldı.

Yarışmanın birincisi "Allı Turnam" türküsünü seslendiren Abdul Celil Kuş olurken, ikinci Buse Sönmez, üçüncü ise Ozan Dorak oldu.

Gecede bağlamada Doç. Dr. Aşkın Çelik ve Ahmet Ürütürk, kavalda Dr. Can Doğan, gitarda Hüseyin Sercan Bayık, klavyede Hamza Canpolat, bateride ise Mustafa Çoban yer aldı.

Belediye Başkanı Selami Selçuk, yarışmaya olan katılım ve ilginin her geçen yıl arttığını, bu tür organizasyonları düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Yarışmaya Kaymakam Adem Kaya, eşi Halide Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğurcan Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Kocabaş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bilal Yılmaz, kurum amirleri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarlarının yanı sıra öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.