Demiraslan: "Döviz ve Faiz Lobisine Boyun Eğmeyeceğiz"

Balıkesir AK Parti İl Teşkilatı, Türkiye'de ekonomik kriz çıkartılması için yapılan baskı ve saldırılara karşı duruşunu göstermek için iş dünyası ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, ilçe belediye başkanları, Sanayi ve Ticaret Odasının temsilcileri ve iş adamları katıldı. İl Başkanı Hasan Demiraslan, Balıkesirlilerin Türkiye'nin yeni milli mücadelesinde, gereken sorumluluğu alacağına inandığını belirtirken döviz, faiz ve rant lobisine boyun eğmeyeceklerini söyledi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, "Darbecilere teslim olmadığımız, çıplak ellerimizle tankların karşısına dikildiğimiz gibi, ekonomi terörü yaratanlara da teslim olmayıp, varımızla yoğumuzla mücadele edeceğiz. Döviz kuruna, faizlere bakıp el ovuşturanlar, hiç boşuna heveslenmesin. Aziz Türk milletinin sırtından kazanamayacaklar. Bu millete diz çöktürtemeyeceklerdir. Vatanseverliğiniz için sizleri ayrı ayrı kutluyorum. Bu savaşı inşallah hep birlikte kazanacağız" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Marmara Belediyeler Birliğinin encümen toplantısında alınan kararla yaklaşık 190 belediyenin yerli iş makinesi alarak bundan sonra ithal değil yerli ve milli sanayiye destek olacaklarını açıkladı. Kafaoğlu, "Marmara Belediyeler Birliğinin encümen toplantısındaydık. Orada da bu konu gündeme geldi ve şu kararı aldık. Yerli sanayiyi desteklemek açısından Marmara Belediyeler Birliğine bağlı belediyeler iş makinelerini araç ve gereçlerini ithal değil yerli ve milli olan iş makinaları alma konusunda karar alındı. Bu kararın Kuva-i Milliye şehri Balıkesir'de alınmış olması bizler için çok önemli. Kendi milli ve yerli sanayimizi desteklemek adına alınmış önemli bir karar oldu. Ülkemize bu seferde ekonomik olarak saldırdılar. TL'mize saldırdılar. Yüce Türk milleti tarih boyunca birçok badire atlatmıştır. Binlerce yıllık geçmişi olan bir milletiz. Amerika'nın geçmişi henüz 200 yıl. Önemli olan birliğimizi beraberliğimiz. Yine birlik içinde bu badireden de geçeceğiz. İş adamlarımızın yerel yöneticilerimizin de bu noktada dik durmaları ve milletinin yanında durması önemli. Toplantıya katılan herkesi kutluyorum" şeklinde konuştu.

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula açıklamasında ülke olarak zor günlerden geçtiklerini ifade ederken panik yapmadan dikkatli bir şekilde hamleler yapmaları gerektiğini söyledi. Kula, "Ben pazartesi günü bir açıklama yapmıştım. Şunun altını çizmek istiyorum: Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde panik yapmamalıyız ve çok dikkatli olmalıyız. Çünkü insanı felakete sürükleyen şeylerden biri de paniktir. Panikle yanlış kararlar alınması daha farklı sonuçlar doğurabiliyor. Ancak bizler ülke olarak, millet olarak birçok kriz atlatmış ve bunun üstesinden gelmiş bir toplumuz. Hem iş dünyası olarak hem halk olarak inşallah bu günleri aşacağız" dedi.

Balıkesir Sanayi Odası Başkan Vekili Sinan Yırcalı, ABD yönetiminin gayrimeşru ve hiçbir ekonomiye sığmayan irrasyonel tepkiler sebebiyle böyle bir ekonomik sıkıntı yaşadıklarını belirtirken bunun psikolojik bir savaş olduğunu ifade etti. Yırcal, "ABD yönetiminin gayrimeşru ve hiçbir ekonomiye sığmayan irrasyonel tepkiler nedeniyle piyasamızda oluşan dalgalanmalar hepimizce malum. Bu dalgalanmaları Türkiye ekonomisiyle, Türkiye gerçekleriyle ilgisi olmadığını, bir psikolojik savaş olduğunu ve buna uygun adımlar atıldığını hepimiz gördük" dedi. - BALIKESİR