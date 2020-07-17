Demir korkuluk eline ok gibi saplandı Şanlıurfa'da tırmandığı demir korkuluk eline saplanan şahıs, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Şanlıurfa'da tırmandığı demir korkuluk eline saplanan şahıs, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Sadunpaşa Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre, Mahmut Y.'nin isimli gencin eline demir kapının üzerindeki korkuluğun sivri ucu saplandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, demiri keserek gencin elini çıkarttı. Ambulansla hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA