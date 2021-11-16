VAN (AA) - Jandarma ekiplerinin alanda güvenlik tedbirlerini alması

Bulunan iskelet ve kemikler

Seramik ve çömlek parçaları Van'da Demir Çağı'na ait insan kemikleri, seramik ve çömlek parçaları bulundu

VAN (AA - Van'ın Erciş ilçesinde, Demir Çağı'na ait olduğu tahmin edilen insan kemikleri, seramik ve çömlek parçaları bulundu.

Çelebibağı Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında insan kemikleriyle karşılaşan vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Verilen bilgi üzerine, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yılmaz ve Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Sinan Kılıç da bölgede inceleme yaptı.

Yapılan incelemeler sonucunda, insan kemikleri, seramik ve çömlek parçalarının Demir Çağı'na ait olduğunun tahmin edildiği bildirildi.

Bölgede çalışmalar devam ediyor.