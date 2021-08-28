Demir boru hırsızları jandarmadan kaçamadı
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Demir boru hırsızları jandarmadan kaçamadı

Demir boru hırsızları jandarmadan kaçamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evlerin camını kırarak çok sayıda demir profil çalan şahıslar, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evlerin camını kırarak çok sayıda demir profil çalan şahıslar, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye, ilçeye bağlı Çevril Mahallesi'nde 3 evin penceresini kıran T.L. ve M.O., çok sayıda demir profil boruyu çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli şahıslar T.L. ve M.O.'yu kısa süre içerisinde yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar, adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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