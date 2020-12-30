Demi Rose kimdir? Demi Rose kaç yaşında, nereli? Demi Rose boy ve kilosu!
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Demi Rose kimdir? Demi Rose kaç yaşında, nereli? Demi Rose boy ve kilosu!

30.12.2020 21:01 | Son Güncelleme: 30.12.2020 21:04
Demi Rose kimdir? Demi Rose kaç yaşında, nereli? Demi Rose boy ve kilosu!

Sosyal medyada 12 milyondan fazla takipçisi bulunan Demi Rose kimdir? Demi Rose kaç yaşında, nereli? Demi Rose boy ve kilosu!

Verdiği cesur pozları ile tanınan model Demi Rose kimdir? Demi Rose kaç yaşında, nereli? Demi Rose boy ve kilosu! Detaylar haberimizde.

DEMI ROSE KİMDİR?

27 Mart 1995 tarihinde İngiltere'nin Birmingham şehrinde doğan güzel model Demi Rose, Instagram'da yaptığı paylaşımlar ile bir anda herkesin odak noktası olmayı başarmıştır. Koç burcu DJ Khaled ve Chris Brown'ın müzik videolarında da yer aldı.

DEMI ROSE BOY VE KİLOSU

Boy: 1.57

Kilo: 55

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