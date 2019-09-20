Demi Moore, eski kocası Ashton Kutcher'ın kendisini üçlü cinsel ilişkiye zorladığını itiraf etti

Demi Moore, eski kocası Ashton Kutcher'ın kendisini üçlü cinsel ilişkiye zorladığını itiraf etti

Hollywood'un yıldız oyuncusu Demi Moore, eski kocası Ashton Kutcher'ın kendisine üçlü cinsel ilişki için baskı yaptığını itiraf etti. Oyuncu, baskılara dayanamayarak kocasının isteğini yerine getirdiğini söyledi.

20.09.2019 16:44
Demi Moore, eski kocası Ashton Kutcher'ın kendisini üçlü cinsel ilişkiye zorladığını itiraf etti

Çıkardığı Inside Out kitabında özel hayatı hakkında bir çok anısını paylaşan 56 yaşındaki, Amerikalı oyuncu Demi Moore 10 yıl evli kaldığı eski kocası Ashton Kutcher'in evli oldukları dönemde kendisine üçlü cinsel ilişki için baskı yaptığını ve kendisini iki kez aldattığını söyledi.

YATAĞIMIZA ÜÇÜNCÜ KİŞİYİ ALDIK

Kendisinden 15 yaş küçük olan kocası ile yaptığı evlilik sayesinde her zaman kendisini daha genç hissettiğini söyleyen Moore, kocasının baskılarına dayanamadığını söyleyip ilişkilerine başka bir kişiyi dahil ettiklerini ve bu kişi ile iki kez ilişkiye girdiklerini söyledi.

"BU TECRÜBE ALDATILMAMA SEBEP OLDU"

Bunun çok büyük hata olduğunu söyleyen Moore, bu tecrübenin kocasının kendisini Britney Jones ve Sara Leal ile aldatmasına yol açtığını söyledi.

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YORUMLAR (3)

  • SEYTANIN AVUKATI:
    BU TIP INSANLAR HAYVANLAR ALEMINDE YASIYOR SANKI. BUNUN GIBI DÜNYADA COK INSAN VARDIR COGU SIR OLARAK SAKLIYORLAR. YAPMASALAR BILE HAYALINDE YASATIYORLAR BU FANTAZILERINI. FIRSAT BULSALAR YAPARLAR. DEDIYIM GIBI HAYVANLAR ALEMINDE YASIYORLAR CÜNKI. GOOGLE DE BU HABER VEYA HIKAYE COK
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