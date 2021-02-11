Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında bugün Demet Akalın olacak mı? Demet Akalın bugün programda neden yok?

Sevilen sabah programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah, konukları ve eğlenceli sohbetler ile izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Peki, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında bugün Demet Akalın olacak mı? Demet Akalın bugün programda neden yok?

Demet Akalın programında neden yok? Demet Akalın hasta mı? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında bugün Demet Akalın olacak mı? Demet Akalın bugün programda neden yok? gibi sorular izleyiciler tarafından sorulmaya başlandı. Soruların yanıtını haberimizden bulabilirsiniz.

DEMET AKALIN BUGÜN PROGRAMDA NEDEN YOK?

Hafta içi, her sabah yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında 10 Şubat tarihinde Demet Akalın'ın olmaması dikkat çekti. Sevilen şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu sebeple programda Demet Akalın yer alamadı.

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH PROGRAMINDA BUGÜN DEMET AKALIN OLACAK MI?

Ünlü şarkıcı Alişan, "Okan Kurt'un Kovid-19 testi pozitif. Durumu iyi, izole vaziyette. Demet de eşi olarak karantinada. Testini yaptırdı, şükür negatif. 5 gün izole olacak, pazartesi gününden itibaren bizimle. Benim testim de negatif" ifadelerini kullandı.



