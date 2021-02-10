Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler? Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta kimdir?

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Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, televizyonda verdiği bilgiler ile dikkat çekmekte. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler? Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta kimdir?

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH KONUKLARI KİMLER?

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta,

Dr. Fevzi Özgönül,

Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan

Tarlabaşı The Sessions

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta 1955'te Kayseri'de doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'ni (1973) ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni (1979) bitirdi. 1984'te göğüs hastalıkları uzmanı, 1986'da doçent, 1996'da ise profesör oldu. 2008'de üniversiteden emekli olan Küçükusta, muayenehanesinde hekimliğe devam ediyor. Babası Turhan Nesimî Bey ve annesi Fevziye Hanım'dır. İlkokul 4.sınıfı bitirene kadar Kayseri'de Salih Avgun Paşa İlkokulu'nda okuduktan sonra İstanbul'a taşındıkları için beşinci sınıfı İstanbul Koca Ragıp Paşa İlkokulu'nda bitirdi. Hazırlık sınıfını Alman Lisesi'nde okudu. İstanbul Erkek Lisesini 1973 yılında tamamladı. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Rasim Küçükusta Kitapları :

2015 - Büyük Kolesterol Yalanları

2013 - Hasta Etmeyin Adamı!

2011 - Kansere Çözüm Var! (çok yazarlı)

2011 - Kalbime Koy Başını Doktor!

2011 - Bir İki Üç Tıp

2010 - Bu İşte Bir Domuzluk Var

2009 - Grip/Domuz Gribi: Bilmeniz Gereken Her Şey

2009 - Adamın Biri Doktora Gitmiş… Gidiş O Gidiş!

2008 - Biri Bizi Hasta Ediyor

2006 - Modern Zaman Hastalıkları