Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Damla Ersubaşı kimdir? Damla Ersubaşı kaç yaşında? Damla Ersubaşı eşi kim? Damla Ersubaşı dizileri!
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Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Damla Ersubaşı kimdir? Damla Ersubaşı kaç yaşında? Damla Ersubaşı eşi kim? Damla Ersubaşı dizileri!

12.02.2021 11:41 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:45
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Damla Ersubaşı kimdir? Damla Ersubaşı kaç yaşında? Damla Ersubaşı eşi kim? Damla Ersubaşı dizileri!

Sihirli Annem dizisinde "Tuğçe" karakterine hayat veren Damla Erşubaşı, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu. Damla Ersubaşı kimdir? Damla Ersubaşı kaç yaşında? Damla Ersubaşı eşi kim? Damla Ersubaşı hangi dizilerde oynadı?

2003 yılında yayın hayatına başlayan Sihirli Annem dizisinde rol alan Damla Ersubaşı, iki çocuk annesi. Damla Ersubaşı kimdir? Damla Ersubaşı kaç yaşında? Damla Ersubaşı eşi kim? Damla Ersubaşı hangi dizilerde oynadı?

DAMLA ERSUBAŞI KİMDİR? DAMLA ERSUBAŞI KAÇ YAŞINDA?

Bir zamanların sevimli oyuncusu Ersubaşı, 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. Küçük yaşlarda ekranlara gelen Ersubaşı, 1999 yılında Yılan Hikayesi dizisi ile izleyenler karşısına çıktı. Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteri ile tanındı. Her Halimle Sev Beni, OKS Anneleri, Doktorlar, Arka Sokaklar, Aşka Sürgün, Sihirli Annem, Aslı ile Kerem ve Benimle Evlenir misin dizilerinde yer aldı.

Uzun süre aldığı kilolar nedeniyle gündemde olan Damla Ersubaşı; mide küçültme ameliyatı sayesinde 41 kilo verdi. 2014'te Sabit Kanca 2 filminde Zeliş karakterlerini canlandırdı. Bir giyim markasında modellik yaptı. Ardından Ben Bilmem Eşim Bilir adlı yarışma programında asistanlık yaptı. 2016 yılının son günlerinde Mustafa Can Keser ile dünya evine girdi.

DAMLA ERSUBAŞI EŞİ KİM?

2016 yılının son günlerinde Mustafa Can Keser ile dünya evine girdi. 2016 yılında hayatını birleştiren, iki çocuk babası Mustafa Can Keser, Ortaköy'de yer alan bir gece kulübünün işletmeciliğini üstleniyor. Sihirli Annem dizisiyle ünlenen Damla Ersubaşı'yla dört yıldır evli olan çift, 2020 yılında yollarını ayırdı.

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