Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Dilek Çalışkan kimdir? Dilek Çalışkan kaç yaşında, nereli?

Meteoroloji Uzmanı olarak görev yapan Dilek Çalışkan bugün yayınlanacak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı konuğu. Peki, Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan kimdir? Dilek Çalışkan kaç yaşında, nereli?

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH DİLEK ÇALIŞKAN KİMDİR?

İTÜ'den meteoroloji mühendisi olarak mezun olan Çalışkan yedi aydır Kanal 6'da görev yapıyor. Amacı canlı hava durumu yayını yapmak. Radar kullanılarak izleyiciye günün her saatinde hava durumuyla ilgili bilgiler verebilmek isteyen Çalışkan'ın sloganı da "Gökyüzünde güneş yüzünüzde gülücükler eksik olmasın..." Özgül Menderes de, yedi aydır TGRT'de hava durumu hazırlayıcı ve sunucusu. Aynı üniversiteden meteoroloji mühendisi olarak mezun olmuş. Meteoroloji konusunda halkı bilinçlendiren program hazırlamak isteyen ve spikerlik kursu da alan Menderes'in sloganı ise "Sağlık ve mutluluk hep sizinle olsun..."