Demet ve Alişan ile Sabah Sabah canlı izle! 26 Mayıs 2021 Çarşamba canlı izle! Star Tv bugünkü konukları kim?

Star TV ekranlarının sevilen programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü izleyici ile buluşuyor. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 26 Mayıs Çarşamba canlı izle! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah canlı izle! 26 Mayıs 2021 Çarşamba canlı izle! Star Tv bugünkü konukları kim? Star Tv Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler?

Star TV ekranlarının sevilen programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü izleyici ile buluşuyor. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 26 Mayıs Çarşamba canlı izle! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah canlı izle! 26 Mayıs 2021 Çarşamba canlı izle! Star Tv bugünkü konukları kim? Star Tv Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler? İşte detaylar haberimizde...

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH CANLI İZLE!

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH KONUKLARI KİMLER?

Hafta içi her sabah saat 09.45'te Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah, yine enerjik ve kıpır kıpır bir bölümle geliyor. Sevilen sunucular Demet Akalın ve Alişan'ın sunumu ile Türkiye'nin en çok seyredilen sabah programı, birbirinden renkli konukları ile başlıyor.

Kıpır kıpır şarkılarla ve ilginç Balkan adetleri ile Rumeli Orhan – Kemal Kardeşler canlı yayında izleyenleri coşturuyor. Uykusuzluğun neden olduğu rahatsızlıklar ve bu rahatsızlıkları geçirmeye yönelik basit egzersiz önerileri programa katılan Doç. Dr. Nejat Altıntaş tarafından paylaşılıyor. Geleneksel tatlı tarifleri ile Aslı Koç canlı yayının konuğu oluyor.

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH İLETİŞİM VE WHATSAPP NUMARASI NEDİR?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına telefonla bağlanmak için 0212 702 02 02 numaralarını kullanabilir, 0549 806 59 90 numaralarından WhatsApp yolu ile irtibat kurabilirsiniz.

STAR TV DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH İZLE!