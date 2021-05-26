Demet ve Alişan ile Sabah Sabah canlı izle! 26 Mayıs 2021 Çarşamba canlı izle! Star Tv bugünkü konukları kim?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah canlı izle! 26 Mayıs 2021 Çarşamba canlı izle! Star Tv bugünkü konukları kim?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah canlı izle! 26 Mayıs 2021 Çarşamba canlı izle! Star Tv bugünkü konukları kim?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Star TV ekranlarının sevilen programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü izleyici ile buluşuyor. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 26 Mayıs Çarşamba canlı izle! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah canlı izle! 26 Mayıs 2021 Çarşamba canlı izle! Star Tv bugünkü konukları kim? Star Tv Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler?

Star TV ekranlarının sevilen programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü izleyici ile buluşuyor. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 26 Mayıs Çarşamba canlı izle! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah canlı izle! 26 Mayıs 2021 Çarşamba canlı izle! Star Tv bugünkü konukları kim? Star Tv Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler? İşte detaylar haberimizde...

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH CANLI İZLE!

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH KONUKLARI KİMLER?

Hafta içi her sabah saat 09.45'te Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah, yine enerjik ve kıpır kıpır bir bölümle geliyor. Sevilen sunucular Demet Akalın ve Alişan'ın sunumu ile Türkiye'nin en çok seyredilen sabah programı, birbirinden renkli konukları ile başlıyor.

Kıpır kıpır şarkılarla ve ilginç Balkan adetleri ile Rumeli Orhan – Kemal Kardeşler canlı yayında izleyenleri coşturuyor. Uykusuzluğun neden olduğu rahatsızlıklar ve bu rahatsızlıkları geçirmeye yönelik basit egzersiz önerileri programa katılan Doç. Dr. Nejat Altıntaş tarafından paylaşılıyor. Geleneksel tatlı tarifleri ile Aslı Koç canlı yayının konuğu oluyor.

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH İLETİŞİM VE WHATSAPP NUMARASI NEDİR?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına telefonla bağlanmak için 0212 702 02 02 numaralarını kullanabilir, 0549 806 59 90 numaralarından WhatsApp yolu ile irtibat kurabilirsiniz.

STAR TV DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH İZLE!

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Hande Erçel Burak Sergen Bülent Ersoy
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Ali Palabıyık Lukas Podolski Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah canlı izle! 26 Mayıs 2021 Çarşamba canlı izle! Star Tv bugünkü konukları kim? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 10:41:23. #1.15#

title