Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel eşi kimdir? Aslı Hünel kaç yaşında, nereli? Aslı Hünel'in abisi kimdir?

Bugün yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah sunuculuğunu üstlenen Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel eşi kimdir? Aslı Hünel kaç yaşında, nereli? Aslı Hünel'in abisi kimdir? Saruhan Hünel kimdir?

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH ASLI HÜNEL KİMDİR?

Annesi Arap, babası ise Selanik göçmeni olan Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Çok küçük yaşlarda şan dersleri alarak müzik kariyeri için adımlar atan Aslı Hünel, 14 yaşında Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde yer aldı. Aslı Hünel 11 Nisan 2018 tarihinde Savaş Yurtsever ile nikah masasına oturan ikilinin düğünü Baltalimanı'nda bir mekanda gerçekleşti. Düğüne sanat dünyasından pek çok isim de katıldı.

ASLI HÜNEL'İN EŞİ KİMDİR?

Savaş Yurtsever 1975 yılında dünyaya geldi. İş adamı olan Savaş Yurtsever 1998'de bir araba markasında satış danışmanı olarak sektöre girdi. 2011 yılından beri bir otomobil firmasında Otomobil Satış Müdürü olarak devam etmektedir. Ayrıca Savaş Yurtsever,Aslıhan Hünel'in abisi Saruhan Ünel'in 18 yıllık arkadaşı olduğu öğrenildi.

SARIHAN HÜNEL KİMDİR?

Saruhan Hünel ile Aslıhan Hünel kardeştir. Saruhan Hünel, 7 Ocak 1970 tarihinde İstanbul, Fatih'de dünyaya geldi. Tam adı Muharrem Saruhan Hünel olan başarılı oyuncunun Anne tarafı Bağdat'tan Türkiye'ye gelen Arap, baba tarafı ise Arnavut kökenli Selanik'lidir. Saruhan Hünel, Türk sanat müziği sanatçısı Aslı Hünel'in de abisidir. Meslek Lisesi'nde tekstil bölümü okuyan Hünel, Marmara Üniversitesi İşletme bölümünü kazandı ancak devam edemedi.