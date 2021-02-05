Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 5 Şubat konukları kimler? 5 Şubat 2021 Cuma STAR TV Canlı İzle! Hakkı Bulut kimdir?

İkimiz Bir Fidanız şarkısı ile bildiğimiz başarılı isim Hakkı Bulut kimdir? Hakkı Bulut kaç yaşında, nereli? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 5 Şubat konukları kimler? 5 Şubat 2021 Cuma STAR TV Canlı İzle!

Hafta içi her gün yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Hakkı Bulut kimdir? Hakkı Bulut kaç yaşında, nereli? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah5 Şubat konukları kimler? 5 Şubat 2021 Cuma STAR TV Canlı İzle!

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH KONUKLARI KİMLER?

Hakkı Bulut,

Selim Yuhay,

Çiğdem Öğütçü,

Sude Öğütçü

HAKKI BULUT KİMDİR?

Bulut, 3 Şubat 1945'te Tunceli, Mazgirt ilçesi, Aktarla köyünde dünyaya geldi. İlkokul 5. sınıfa kadar doğduğu köyde, ortaokul 1. sınıfı Tunceli'de, 2. sınıfı Mazgirt'de okudu. Ardından Adana'ya taşındı ve ortaokul 3. sınıfı da Ceyhan'da tamamladı. Adana Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra dışarıdan Adana Öğretmen Okulu'nu bitirdi. Öğretmenliğe başladığı yıllarda babasının saz çalmasının etkisi ve müziğe küçük yaşta olan ilgisi sebebiyle müzikle de uğraştı. 1967 yılında ilk plak çalışmasını yapan Bulut, Leylam isimli ilk plağında Orhan Gencebay ve Arif Sağ kendisine bağlamayla eşlik ettiler. 1969 yılında Adana'da yapılan Altın Ses yarışmasında birincilik almasının ardından ikinci plak çalışmasını yaptı ve İkimiz Bir Fidanız isimli parçasını 1969 yılında okudu. Ben Buyum, Falcı, Ben Köylüyüm, Dokunmayın Dünyama gibi eserlerle arabesk müziğinin ilk temellerini 1969 yıllarında atanlardan biri olarak 18 45'lik plak, 58 albüm çalışmasına imza attı. Sanatçı 6 Altın Plak, 1 Altın CD ve Ben Tövbemi Geri Aldım, Son Mektup isimli Long Play çalışması ile Altın Long Play ödülünü aldı.

HAKKI BULUT ŞARKILARI

Sanatçının 12 sinema filmi ve 2016 itibarıyla 61 albümü bulunmaktadır. Ayrıca söz ve müzikler de kendisine aittir. Son olarak 28 Haziran 2016 tarihinde "Kutuplarda Gül Yeşertirim" adlı 61. albümünü piyasaya çıkardı. Hakkı Bulut bir röportajında albümün üç şarkısına klip çekeceğini ve nasip olursa 120 yaşına kadar yapıp albüm sayısını yüze tamamlayacağını söylemiştir.