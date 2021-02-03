Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 3 Şubat 2021 Çarşamba konukları kim? Feridun Kunak kimdir? Feridun Kunak eğitimi!
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Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 3 Şubat 2021 Çarşamba konukları kim? Feridun Kunak kimdir? Feridun Kunak eğitimi!

03.02.2021 09:22 | Son Güncelleme: 03.02.2021 09:26
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 3 Şubat 2021 Çarşamba konukları kim? Feridun Kunak kimdir? Feridun Kunak eğitimi!

Gündüz kuşak programlarında eğitici bilgiler veren veren Op. Dr. Feridun Kunak kimdir? Feridun Kunak eğitimi! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 3 Şubat 2021 Çarşamba konukları kim?

Bugün STAR TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Feridun Kunak kimdir? Feridun Kunak eğitimi! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 3 Şubat 2021 Çarşamba konukları kim?

FERİDUN KUNAK KİMDİR?

Feridun Kunak Ankara doğumlu. İlkokul, ortaokul, lise öğrenimini Ankara'da yapan Kunak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Bursa Mustafa Kemalpaşa Hükümet Tabipliği İstanbul'da askerlik görevi, Van Erciş Devlet Hastanesinde Başhekimlik, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi acil bölüm sorumlusu, Gazi Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Belediye hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı görevlerinde yer aldı. Şuan muayenehanesinde hizmet vermektedir.

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH KONUKLARI KİMLER?

Coşkun Sabah,

Feridun Kunak,

Serap Kunak

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