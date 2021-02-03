Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 3 Şubat 2021 Çarşamba konukları kim? Feridun Kunak kimdir? Feridun Kunak eğitimi!

Gündüz kuşak programlarında eğitici bilgiler veren veren Op. Dr. Feridun Kunak kimdir? Feridun Kunak eğitimi! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 3 Şubat 2021 Çarşamba konukları kim?