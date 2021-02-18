Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 15 Şubat konukları kimler? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah bugün var mı? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah neden yok?
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Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 15 Şubat konukları kimler? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah bugün var mı? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah neden yok?

18.02.2021 09:29 | Son Güncelleme: 18.02.2021 09:32
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 15 Şubat konukları kimler? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah bugün var mı? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah neden yok?

Hafta içi, her gün yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah bugün var mı? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah neden yok? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 18 Şubat konukları kimler? Demet Akalın bugün var mı?

Sunuculuğunun Demet Akalın ve Alişan'ın yaptığı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah bugün var mı? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah neden yok? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 18 Şubat konukları kimler?

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH 18 ŞUBAT PERŞEMBE KONUKLARI KİMLER?

Mehmet Fatih Çıtlak

DEMET AKALIN BUGÜN VAR MI?

Hafta içi her gün STAR TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı Alişan ve Demet Akalın tarafından sunulmakta. Demet Akalın ve eşi Okan Kurt'un koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle bugün programda yer almayacak.

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