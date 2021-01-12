Demet Şener'le tek celsede boşanan Cenk Küpeli'den ilk açıklama: Desteğim her zaman seninle

2019 yılında evlenen Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti bugün sessiz sedasız boşandı. Duruşma sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Küpeli, evliliklerini dostça bitirdiklerini her zaman Şener'in yanında olacağını onun anneliğine ve kadınlığına saygısının devam edeceğini söyledi.

Demet Şener - Cenk Küpeli çifti İstanbul Bakırköy 12.Aile Mahkeme'sinde bu sabah boşandılar. Büyük bir aşk ile evlenen çiftin boşanmasında en büyük etkenin Cenk Küpeli'nin çocuk istemesi olduğu ileri sürüldü.

"ESKİ EŞİN OLARAK TÜM DESTEĞİM VE DUALARIM SENİNLE"

Boşanma davasının ardından Instagram hesabından Demet Şener'le çektirdikleri bir fotoğrafı paylaşan iş adamı Cenk Küpeli, "Evli kaldığımız süre boyunca bana hissettirdiğin tüm güzel duygular ve beraber geçirdiğimiz her an için teşekkür ederim. Anneliğine ve kadınlığına olan saygımın yanı sıra, duyduğum sevgi nedeniyle hayatımda hep çok özel kalacaksın. Ayrılık sonrası arkadaşlığa inanmasam da eski eşin olarak tüm desteğim ve dualarım seninle olacak. Güzel ve başarılı bir hayat dilerim" ifadelerini kullandı.

Boşanma hakkında bir açıklama yapmayı tercih etmeyen Demet Şener ise Cenk Küpeli'nin paylaşımını hesabında yayınlayarak şükür emojisi koydu.

AYRILIK MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Çiftin ayrılık sonrası birbirine güzel sözlerle veda etmesi sevenlerini şaşırttı. Küpeli'nin açıklamasını gören bazı sosyal medya kullanıcıları "Bu kadar güzel veda edecekseniz niye ayrıldınız" yorumunu yaptı.