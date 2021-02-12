Demet Şener'e ne oldu? Demet Şener kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Demet Şener sağlık durumu nedir? Demet Şener boşandı mı?

Beyazperdeye, 1999 yapımı olan ve Gani Müjde tarafından yazılıp yönetilen, oyuncular arasında Cem Davran, Hande Ataizi, Mehmet Ali Erbil ve Nurseli İdiz gibi ünlü sanatçıların da olduğu "Kahpe Bizans" filmi ile adım attı. Demet Şener'e ne oldu? Demet Şener kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Demet Şener sağlık durumu nedir? Demet Şener boşandı mı? İşte detaylar haberimizde...

DEMET ŞENER'E NE OLDU?

Demet Şener, sevenlerini korkuttu. Su içtiği bardağın içindeki kürdanı fark etmeyen Demet Şener, hastaneye kaldırıldı. Midesine saplanan kürdan yüzünden operasyon geçiren manken, iki gün hastanede yattı.

Karnında büyük bir ağrıyla acile kaldırıldığını söyleyen Demet Hanım, şimdi iyi olduğunu belirtip başına gelenleri anlattı. "Evdeki yardımcım, su içtiğim bardağı yıkamak üzere mutfağa götürürken ortada gördüğü bir kürdanı içine atmış.

Ben de sabah çocuklarla aceleyle çıkarken o bardağa su doldurup içtim. Hemen hastaneye koştum. Mideme saplanan kürdanı operasyonla çıkardılar. Çok şükür ki erken müdahale edildi" diyen Demet Hanım, şimdi iyi olduğunu söyledi.

DEMET ŞENER BOŞANDI MI?

Demet Şener ve işadamı Cenk Küpeli, 2,5 aylık ilişkilerini 21 Haziran 2019 tarihinde sürpriz bir şekilde nikâh masasında taşımıştı. Her fırsatta büyük bir aşk yaşadıklarını dile getiren ikili, dün yine sürpriz bir şekilde 19 ay süren evliliklerini sonlandırdı. Çift, İstanbul Bakırköy 12. Aile Mahkeme'sinde anlaşmalı bir şekilde boşandı. İkili, birbirlerinden hiçbir şekilde maddi ve manevi talepte bulunmadı. Şener ve Küpeli, işlemler sonrası İstinye'deki evlerine geçti.

Çiftin boşanmalarındaki en büyük etkenin, Cenk Küpeli'nin çocuk istemesi olduğu iddia edildi. Demet Şener'in başlarda işadamının çocuk isteğine olumlu baktığı öne sürüldü. Ünlü isim, daha sonra çocuklarının büyümesi ve iş hayatına dönerek kendi markasını kurmasıyla çocuk isteğini rafa kaldırdığı öğrenildi. Bu yeni karar sonrası çift, konuşup dostça bu birlikteliği bitirmeye karar verdi.

DEMET ŞENER KİMDİR?

Demet Şener, 11 Nisan 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Naime Şener, babası Fikret Şener'dir. Ercüment ve Enis adlarında iki abisi vardır. Nişantaşı Kız Lisesini bitirmiştir.

1994 yılında başladığı mankenlik hayatında, 1995 yılında kazandığı güzellik yarışması ile adını duyurup teklifler almaya başlayan Şener, "Vip Suare" ve "Şans Direksyonu" adlı televizyon programları ile, "Bir Demet Tiyatro" ve "Böyle mi Olacaktı" adlı dizilerde yer aldı.

Beyazperdeye, 1999 yapımı olan ve Gani Müjde tarafından yazılıp yönetilen, oyuncular arasında Cem Davran, Hande Ataizi, Mehmet Ali Erbil ve Nurseli İdiz gibi ünlü sanatçıların da olduğu "Kahpe Bizans" filmi ile adım attı. Bu filmin ardından yine 1999 yılında, Mustafa Altıoklar tarafından yazılıp yönetilen "Asansör" filminde Arzu Yanardağ, Emre Altuğ, Cem Özer, Mustafa Uğurlu ve Funda Barın gibi oyuncuların yanında yer aldı. 2000 yılında vizyona giren ve Ömer Uğur'un yönettiği film "Hemşo"'da ise Mehmet Ali Erbil, Okan Bayülgen, Özlem Yıldız, Sümer Tilmaç ve Yılmaz Köksal'la beraber rol aldı ve Tatyana ismindeki bir Romen fahişeyi canlandırdı.

Demet Şener, 15 Temmuz 2005 tarihinden beri evli olduğu milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile 11 yıllık evliliğini sonlandırdılar. İrem (d. 12 Haziran 2006 ) adında kızı ve Ömer (d. 27 Mart 2009) adında oğlu vardır.

FİLMLERİ

1997 – Böyle mi Olacaktı

1997 – Bir Demet Tiyatro

1999 – Asansör

1999 – Kahpe Bizans

2000 – Aşk Hırsızı

2000 – Hemşo

2000 – Gölge

2002 – Reyting HamdiDemet Şener haberle