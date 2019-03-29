Demet Şener, Aşkını Instagram'dan İlan Etti!

Demet Şener, İbrahim Kutluay'dan boşandıktan sonra gönlünü kaptırdığı basketbolcu sevgilisi Cenk Küpeli ile fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

"GÜZEL BİR ÇİFT OLMUŞSUNUZ"

Ünlü model Demet Şener, yeni sevgilisi basketbolcu Cenk Küpeli ile ilk fotoğrafını Instgram hesabından yayınladı. Şener'in takipçileri bu paylaşımı ilanı aşk olarak yorumladı. Fotoğrafa yorum yapan Demet Şener'in bir takipçisi, Çok güzel bir çift olmuşsunuz." dedi.

HATİCE İLE FLÖRT ETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Demet Şener'in birlikte olduğu Cenk Küpeli'nin şarkıcı Hatice ile flört ettiği iddia edilmişti. Canlı yayında konuyla ilgili açıklamalar yapan Hatice, "Bir kahve içtik birlikte. Mesajlaşıyorduk. Türkiye'de çok kalan birisi değil. Şu an gerçekten şok oldum. Demet Şener ile Cenk Küpeli. Demet daha... Cenk daha... Daha daha yakıştıramadım şimdi. İkisini aynı karede düşünemedim. Cenk'e yazacağım şimdi. O bana asla yalan söylemez." ifadelerini kullanmıştı.