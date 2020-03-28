Demet Sağıroğlu kimdir? Demet Sağıroğlu nereli, kaç yaşında?
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Demet Sağıroğlu, Kınalı, Bebek, Magazin, Güncel

Demet Sağıroğlu kimdir? Demet Sağıroğlu nereli, kaç yaşında?

Demet Sağıroğlu, Arnavut Kaldırımı şarkısıyla dönemin en çok dinlenen sanatçıları arasındaydı. Bu nedenle 1994 yılında çıkan Kınalı Bebek albümü de ilk sıralardaydı. 1966 yılında Erzurum'da doğan Demet Sağıroğlu şarkıları neler? Demet Sağıroğlu hayatı, biyografisi...

28.03.2020 11:17 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:17
Demet Sağıroğlu kimdir? Demet Sağıroğlu nereli, kaç yaşında?

Eurovision elemelerinde tanıştığı başarılı sanatçı Kayahan tarafından keşfedildi ve müzik kariyerine onun vokali olarak başladı. 1990 yılında kayahan ile birlikte Eurovision'da Türkiye'yi Zagrep'te temsil etti. 1994 yılında ise Kınalı Bebek albümü ile müzik piyasasını yerle bir etti. Albüm içerisindeki Arnavut Kaldırımı şarkısı ise popüler hale geldi. Demet Sağıroğlu kaç yaşında?

DEMET SAĞOIROĞLU KİMDİR?

Ünlü sanatçı Sağıroğlu, 5 Aralık 1966 tarihide mühendis Necmi Sağıroğlu'nun ve öğretmen Leyla Sağıroğlu'nun ilk kızları olarak Erzurum'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da sürdürdükten sonra Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'ne gitti. Ancak aynı üniversitenin şan bölümünde açılan sınavda birinci olunca Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Şan Bölümü'ne burslu olarak geçiş yaptı. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda da eğitim görmeye başladı ve 1988 yılında mezun oldu.

EUROVİSİON ELEMELERİNDE KAYAHAN İLE TANIŞTI

Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Elemeleri'ne katılmak için arkadaşlarıyla birlikte hazırladığı şarkıyı dinletmek için gittiklerinde Kayahan ile tanışmış ve bu sayede Kayahan'ın dikkatini çekmiştir. 1989 yılında Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Elemeleri'nde ikinci olan Kayahan'ın "Melankoli" isimli şarkısına vokal yapmasıyla profesyonel müzik hayatına başlamış ve uzun yıllar Kayahan'la çalışmıştır.

Demet Sağıroğlu kimdir? Demet Sağıroğlu nereli, kaç yaşında?

KINALI BEBEK ALBÜMÜ SAYESİNDE BAŞARI YAKALADI

Müzik kariyerine 1990 yılında Kayahan ile birlikte seslendirdikleri "Gözlerinin Hapsindeyim" ile adım atan Sağıroğlu, aynı şarkı ile 1990 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finalleri'nde birinci oldular ve Türkiye'yi Zagrep'de temsil ettiler. 1993'te sözlerini Şehrazat'ın yazdığı, Harman isimli şarkı ile katıldığı "Pop Show Şarkı Yarışması"nda ikincilik elde etti. 1994 yılının Eylül ayında aranjörlüğünü Uzay Heparı'nın, prodüktörlüğünü Şehrazat'ın yaptığı ve albüme adını da veren Kınalı Bebek ile büyük başarı yakaladı. Albümde sözü kendisine ait olan "Arnavut Kaldırımı", "Hazan Mevsimi", "Yadigar" ve "Gönlünce Yaşa" gibi şarkılara yer veren Demet Sağıroğlu, kliplerindeki görsellikle yeni bir dönem başlatmıştır. Kınalı Bebek MTV'de yayınlanmış, "Arnavut Kaldırımı" ise MCM'de en iyi klipler dalında üçüncü olmuştur.

Demet Sağıroğlu kimdir? Demet Sağıroğlu nereli, kaç yaşında?

Demet Sağıroğlu, 1996 yılının Haziran ayında Şikayetim Var adlı ikinci albümünü, 1998 Temmuz ayında Sımsıcak adlı üçüncü albümünü, 2000 yılının Eylül ayında Papatya Falları adlı dördüncü, 2004 yılının Temmuz ayında Korkum Yok adlı beşinci albümünü çıkardı. 2009 yılında Silkelen isimli maxisingle albümü çıkaran sanatçı, Zeki Müren İçin Bir Demet Yasemen müzikalinde Belgin Doruk'u canlandırdı. Nilgün adlı televizyon dizisindeyer aldı. Aynı sene Atilla Özdemiroğlu ile Ağır Roman, 1999 Erkin Aslan'la Asansör, 2007 yılında Fazıl Say ile İyi Seneler Londra, 2009 yılı Aralık ayında vizyona giren Adını Sen Koy filmlerinin müziklerini ortaya koydu. Son olarak Hiç Özlemedin mi? albümünü 2012 yılının Aralık ayında çıkardı.

ŞARKILARI

1994: Kınalı Bebek

1996: Şikayetim Var

1998: Sımsıcak

2000: Papatya Falları

2004: Korkum Yok

2009: Silkelen

2012: Hiç Özlemedin Mi?

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