Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, yeni aşka yelken açtı

Şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir'in aşk dedikoduları magazin gündemini sarstı. İkilinin Alaçatı'da üç gün tatil yaptığı ortaya çıktı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile adını duyuran hem şarkıcı hem de oyuncu olan Oğuzhan Koç ile Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir, yeni yıla Alaçatı'da birlikte girdi.

O SES TÜRKİYE'NİN PROVALARINDA DA YALNIZ BIRAKMADI

Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un, yeni aşka yelken açması sosyal medyanın gündemine oturdu. Alaçatı'da bir otelde üç gün tatil yapan çiftten Koç, Özdemir'i O Ses Türkiye'nin yılbaşı çekimleri ve provalarında da yalnız bırakmadı.

GEÇEN YIL DA AŞK DEDİKODUSU ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz yıl da Oğuzhan Koç'la görüntülenen Demet Özdemir, aşk söylentilerine, "O benim arkadaşım, beni evime bıraktı" açıklamasını yapmıştı.