Demet Özdemir, turuncu bikinisiyle hayranlarını mest etti
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Demet Özdemir, turuncu bikinisiyle hayranlarını mest etti

Haberler.com - Haberler | Magazin

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla yaza damgasını vuran Demet Özdemir, Instagram hesabından turuncu bikinili pozunu paylaştı. Kapadokya'ya giden oyuncu, orada çektirdiği fotoğrafları da yayınladı.

Son olarak TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde başrol oynayan Demet Özdemir, dizinin final yapmasının ardından sevgilisi Oğuzhan Koç ile uzun bir tatil yapmıştı.

TATİLİNİ BİTİRMİYOR

Yeni sezonda dijital bir platformda yayınlanacak dizide rol alacak olan oyuncu Demet Özdemir, yakın dostlarıyla birlikte Kapadokya'ya uçtu. Tatilde çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Özdemir, kısa süre sonra binlerce beğeni aldı.

BİKİNİLİ POZUYLA MEST ETTİ

Turuncu bikinisini giyip sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, hemen takipçilerinin dikkatini çekti.

İşte Demet Özdemir'in bikinili paylaşımı;

Demet Özdemir, turuncu bikinisiyle hayranlarını mest etti
Demet Özdemir, turuncu bikinisiyle hayranlarını mest etti
Demet Özdemir, turuncu bikinisiyle hayranlarını mest etti
Demet Özdemir, turuncu bikinisiyle hayranlarını mest etti
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