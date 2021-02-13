Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'la birlikte yaşadıkları iddialarını yalanladı

Demet Özdemir, yakın arkadaşı Yağmur Tanrısevsin'den ayrıldıktan sonra aşk yaşamaya başladığı Oğuzhan Koç ile gündemde bomba etkisi yaratmış, geçtiğimiz günlerde paylaştığı romantik pozla da ilişkilerinin yolunda gittiğini duyurmuştu.

"AYNI EVDE YAŞAMAK GİBİ DURUM YOK"

Birliktelikleriyle sık sık gündemde yer alan ikili hakkında yakın zamanda aynı evde yaşadıkları iddia edilmişti. Demet Özdemir, başrolünde yer aldığı 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizi setinde ağırladığı gazetecilere konuyla ilgili açıklama yaptı. Özdemir, "Aynı evde yaşamak gibi bir durum yok. Bunu da sizin aracılığınızla duyurmuş olayım." dedi.

"HER ŞEY HAMBURGER, PATATES"

Yaptığı açıklamada beslenme düzenine ve kilo kontrolüne yönelik de konuşan Özdemir, şunları söyledi: "Her şey, hamburger, patates. Arkadaşlarım çok iyi bilir. Bugün çok güzel börekler yedik hatta. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Biraz stres, birazcık yoğun çalışma temposu. Tabii ki bu şekilde. Spor yapmaya çok vaktim yok."