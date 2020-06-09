Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı
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Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı

"Doğduğun Ev Kaderindir" dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Demet Özdemir, seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından soluğu tatilde aldı. Instagram hesabından bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaşan güzel oyuncunun fotoğraflarına beğeni yağdı.

09.06.2020 22:00 | Son Güncelleme: 09.06.2020 22:12

Tv8 ekranlarında yayınlanan "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisinde İbrahim Çelikkol'la kamera karşısına geçen güzel oyuncu Demet Özdemir, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle setlere ara verilmesinin ardından evinde karantinaya girmişti.

1 Haziran'dan itibaren başlayan yeni normalleşme süreci kapsamında seyahat yasağının kalkmasının ardından Demet Özdemir, soluğu tatilde aldı. Özdemir, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

"KAVUŞTUK" NOTUYLA PAYLAŞTI

Demet Özdemir, tekne turunda çekilen bikinili bir fotoğrafını "Kavuştuk" notuyla Instagram'dan paylaştı. Özdemir'in paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Demet Özdemir, bikinili pozunu 'Kavuştuk' notuyla paylaştı
Demet Özdemir, bikinili pozunu 'Kavuştuk' notuyla paylaştı
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