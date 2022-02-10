Demet Özdemir'in Ailesi Hakkında Şaşırtan Gerçek! Duyanlar Şaştı Kaldı

İSTANBUL (Snob Magazin) - Gerek oyunculuğu gerekse özel hayatıyla gündemden düşmeyen Demet Özdemir'inailesiyle ilgili yıllar önce yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu.

"SIRA DAYAĞINDAN GEÇMİŞLİĞİMİZ VAR"

Ailesinden bahseden Özdemir, "İzmit'in küçücük bir kasabasında geçti çocukluğum. Annem, babam, ablam ve abimle iki katlı bahçeli bir evde yaşardık. Kısaca tipik bir taşra ailesiydik. Aslında önce ablamın yıldızı parladı. Çarkıfelek'e izleyici olarak İstanbul'a gittiğinde Mehmet Ali Erbil'le tanışmıştı. Zaten çok sıra dayağından geçmişliğimiz var. Özellikle de ablam benden daha fazla korkardı babamdan. Onun karşısında kafamızı öne eğip beklediğimizi hatırlarım" ifadelerini kullandı.

"PARÇALANDIK"

Güzel oyuncu, "Şöhret peşinde koşmak aileyi dağıttı diyebilir miyiz?" sorusuna ise şu cevabı verdi: "Evet, çünkü o sene abim de Almanya'ya taşınıp anneannemle birlikte yaşamaya başladı. Ben de ablam ve annemle İstanbul'a geldim. "Parçalandık ve her bir parçamızı ayrı yere bıraktık" misali... Hepimiz için hem güzel, hem zor zamanlardı. Bizimkiler boşanınca evin erkeği ablam oldu. Çok para kazanamamasına rağmen beni kolejde okuttu."

Demet Özdemir kimdir?

Demet Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında; Demet Özdemir, Türk oyuncu, model ve dansçıdır. 26 Şubat 1992 doğumlu Özdemir, 30 yaşındadır.

Fantastik drama dizisi Sana Bir Sır Vereceğim'deki "Aylin" karakteriyle tanındı. Global arenada ilk çıkışını Can Yaman ile birlikte rol aldığı Star TV'de Erkenci Kuş dizisiyle yaptı.

'Aşk Taktikleri' adlı filmle gündemde olan Demet Özdemir şu sıralar şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşıyor.