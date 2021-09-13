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Demet Özdemir'den 'abla' açıklaması!

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Demet Özdemir'den 'abla' açıklaması!

İlk olarak Snob Magazin'in gündeme getirdiği, oyuncu Demet Özdemir'in geçen ay evlenen ablası Derya Özdemir'in düğününe katılmamasının ortaya çıkması magazin gündemini salladı. Gelen tepkilerden sonra ünlü oyuncu sosyal medyada açıklama yaptı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, ablası Derya Özdemir geçtiğimiz ay Yalçın Kale ile nikah masasına oturdu. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Demet Özdemir'in ablasını düğünde katılmadığı ortaya çıktı.

Demet Özdemir'in Çeşme'deki setinden dolayı nikaha gidemediği söylenirken, o dönemde oyuncu ve Derya Özdemir'in arasının açık olduğu iddia edildi. Demet Özdemir, ablası Derya Özdemir ve Yalçın Kale'nin 10 gün önce düzenlediği yemeğe ise gitti. Özdemir'in ablasını düğününe katılmaması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Demet Özdemir ablasıyla arasının açık olduğuna dair söylenen iddialara fotoğrafla yanıt verdi.

Güzel oyuncu iddiaları sosyal medya hesabından "Ablamla aram çok çok çok iyi. Neden bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum? Siz düşünün…" diyerek yalanladı. Bu arada Demet Özdemir ablasının düğününe katılmaması hakkında herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti.

Demet Özdemir'den 'abla' açıklaması!

Demet Özdemir'den 'abla' açıklaması!

Demet Özdemir'den 'abla' açıklaması!

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Haber: Demet Özdemir'den 'abla' açıklaması! - Haberler Magazin
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